„Sound Lecture“: Wie Punk, New Wave und Disco in Tirol klangen

Einer, dem Tirol zu eng wurde: Hans Platzgumer (M.) mit „H.P. Zinker“ in New York.

Keine Plattenlabels und Tonstudios, kaum Auftrittsmöglichkeiten: Für heimische Bands waren es harte Zeiten. Wer es schaffen wollte, musste aus Tirol hinaus: So wie die New-Wave-Formation Intimspray rund um Heinz D. Heisl (heute Leiter des Literaturfestivals „Sprachsalz“). Diese machte sich mit zackig-energetischen Auftritten einen Namen in der Münchner Szene, stieß bis in die Bravo und TV-Shows vor. Doch ein Deal mit einem internationalen Großlabel scheiterte. Heisl verließ die Band und zog sich in die Wildschönau zurück – nicht ohne dort Tirols allererste Reggae-Platte aufzunehmen.