Psychologische Hilfe für Geschworene nach grausamem Mordfall

Innsbruck – Der Mordprozess, der Anfang September am Innsbrucker Landesgericht über die Bühne ging, war einzigartig. Nicht nur wegen der Grausamkeit und Kaltblütigkeit, mit der ein Inder seinen pakistanischen Freund im April 2019 in seiner Innsbrucker Wohnung verstümmelt und getötet hatte. Sondern auch, weil den Geschworenen wohl erstmals in der Tiroler Justizgeschichte „psychologische Hilfe angeboten wurde“, bestätigt Andreas Stutter, Vizepräsident des Landesgerichts.