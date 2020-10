Gast am Damen-WC ging Tankstellenpächterin in Innsbruck an

Ein Vertreter musste sich gestern wegen Nötigung und Körperverletzung am Landesgericht einfinden. Die Causa nahm an einer Innsbrucker Großtankstelle ihren Ausgang. Dort hatte der 35-Jährige mitten im Lockdown versucht, weiter Kundenkontakte zu pflegen. Gegen die Präsenz am Damen-WC von Herren verwehrte sich dann aber die Tankstellenpächterin, was erst zum handfesten Streit und später zu Nötigung und Körperverletzung geführt hatte, als die resolute Pächterin die Autokennzeichen des 35-Jährigen fotografieren wollte: