„Weihnachtsmärkte sind ein wirtschaftlicher Faktor“

Traditionell werden zahlreiche Geschenke und Mitbringsel jedes Jahr auf den Tiroler Weihnachtsmärkten eingekauft, die in diesem Jahr Corona-bedingt nur in abgespeckter Form stattfinden werden. „Es ist sicherlich nicht immer einfach, sich einzuschränken. Aber wenn wir zurück zur Normalität wollen, müssen wir zwischenzeitlich in manchen Bereichen in kleineren Dimensionen denken“, sagt Dieter Unterberger, Obmann des Tiroler Handels in der Wirtschaftskammer. Unterberger will, dass Weihnachts- und Christkindlmärkte unter Einhaltung bestimmter Auflagen stattfinden können. „Diese Märkte gehören zum Advent in Tirol einfach dazu. Und durch ihre Beliebtheit bei Einheimischen wie Gästen sind sie auch ein wirtschaftlicher Faktor, auf den wir nicht verzichten können und wollen.“