„steirischer herbst“ feiert Erfolg mit „Paranoia TV“

Auch die Livestreams und deren Aufzeichnungen auf Facebook erfreuten sich großer Beliebtheit, ungefähr 11.500 Menschen sahen sich diese Arbeiten an. Die „künstlerischen Interventionen und Installationen“ wie Akinbode Akinbiyis Fotoautomat wurden von 8.000 Interessierten besucht. Aber auch das Parallelprogramm wie das Literaturfestival „Out of Joint“ im Grazer Literaturhaus brachte es auf mehr als 20.000 Zuschauer.

Aufgrund des großen Erfolges von „Paranoia TV“ wurde beschlossen, die App und die Website bis 31. Dezember zu betreiben. Die Inhalte werden dann insgesamt 100 Tage lang abrufbar gewesen sein. Auch der Fotoautomat wird weiter in Funktion bleiben, allerdings in Berlin bei Savy Contemporary. In Graz haben sich in diesem Automat rund 3.000 Personen ein Foto von sich kombiniert mit Stadtbildern ausdrucken lassen.