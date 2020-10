Schaparow schlägt Neuwahlen in Kirgistan im Dezember vor

Nach dem erzwungenen Rücktritt des kirgisischen Präsidenten Sooronbai Dscheenbekow könnte noch in diesem Jahr ein neues Parlament gewählt werden. Dies kündigte Übergangspräsident Sadyr Schaparow am Freitag im Parlament an. Die Parlamentswahl soll nach Angaben der Wahlkommission am 20. Dezember, die vorgezogene Präsidentschaftswahl am 17. Jänner stattfinden. Die Termine müssen noch offiziell bestätigt werden.