Probeläufe für Rapid und LASK im Cup, „Ernstfall“ für WAC

Für Rapid und den LASK sollen die Zweitrunden-Spiele im ÖFB-Cup ein willkommener Probelauf vor den Duellen mit der Fußball-Prominenz aus Nordlondon sein. Gastieren die Grünweißen am Samstag (17.00 Uhr) beim 1. Wiener Neustädter SC, sind die Linzer zeitgleich zu Hause gegen Wörgl im Einsatz. Nach der Länderspielpause sollen die Vergleiche mit den Drittligisten für die Europa-League-Starter erfolgreich ausfallen, ehe es am Donnerstag gegen Arsenal bzw. bei Tottenham weitergeht.

Der „Ernstfall“ ergibt sich laut Trainer Ferdinand Feldhofer indes für Österreichs dritten Europa-League-Teilnehmer. Bevor es für den Wolfsberger AC gegen ZSKA Moskau geht, wartet am Sonntag (17.15 Uhr/live ORF 1) im Duell zweier Bundesligisten die SV Ried. Ganz glücklich war Feldhofer mit der Ansetzung der Partie vier Tage vor dem Heimspiel gegen die Russen nicht. „Wenn wir es uns aussuchen hätten können, hätten wir heute gespielt. Aber das müssen wir so hinnehmen“, sagte der WAC-Coach am Freitag.

Ein „Duell David gegen Goliath“ erwartet auch Didi Kühbauer. „Wir wollen in die nächste Runde und stellen uns auf einen harten Kampf ein. Wenn wir alles machen, sollte der Sieger Rapid sein“, meinte Rapids Cheftrainer. Die Wiener Neustädter haben nach sieben Runden in der Regionalliga Ost nur einen Sieg bei fünf Niederlagen zu Buche stehen. Sorgen bereitete dem Favoriten eher die Rückkehr von Taxiarchis Fountas. Der griechische Internationale saß Donnerstag noch in seiner Heimat fest, nachdem Streiks den Flugverkehr lahmgelegt hatten. Fountas kehrte aber am Freitag wieder nach Wien zurück, wie Rapid auf Anfrage mitteilte. Der Grieche hatte am Mittwoch mit dem Nationalteam gegen Kosovo gespielt und war beim 0:0 eine halbe Stunde im Einsatz.