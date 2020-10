Papst: „Hunger ist Tragödie und Schande für die Menschheit“

Dass Menschen weltweit noch Hunger leiden müssen, ist nicht nur eine Tragödie, sondern auch eine Schande. Abhilfe könnte ein weltweiter Fonds schaffen, in den Gelder fließen könnten, die weltweit bisher für den Erwerb von Waffen verwendet werden, sagte Papst Franziskus in einer Videobotschaft anlässlich des 75. Jahrestages der Gründung der Welternährungsorganisation FAO.

Die „Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen“ war am 16. Oktober 1945 in Québec, Kanada, gegründet worden. Seit 1979 ist der 16. Oktober auch Welternährungstag. Die Mission der FAO-Mitarbeiter sei sowohl „schön“ als auch „wichtig“, „denn ihr arbeitet mit dem Ziel, den Hunger, die Nahrungsmittelunsicherheit und die Mangelernährung zu besiegen,“ so Franziskus in seiner Videobotschaft, die auf Radio Vatikan veröffentlicht wurde.