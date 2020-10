Diskussion um Ehrengrab für „Vater der SOS-Kinderdörfer“ Hermann Gmeiner

Imst – Er gilt als „Vater der SOS-Kinderdörfer“ und so steht es auch auf der bronzenen Grabplakette. Der 1986 verstorbene Hermann Gmeiner fand daher auch am Gelände des ersten SOS-Kinderdorfes am Imster Sonnberg seine letzte Ruhestätte. Doch in letzter Zeit ist etwas Bewegung in die Ortswahl des Grabes gekommen. Zuletzt waren Elisabeth Hauser und Christian Moser von SOS-Kinderdorf Österreich beim Imster Stadtchef Stefan Weirather. Thema war die Verlegung der Grabstätte in den Imster Stadtfriedhof. „Es wurde der Antrag für ein Ehrengrab gestellt“, heißt es aus der Pressestelle von SOS-Kinderdorf in Innsbruck auf Anfrage der TT.