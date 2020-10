Risse an Häusern in Habichen unter der Lupe: Sprengung von Stollen schuld?

Oetz – Die Arbeiten für das Kraftwerk Tumpen-Habichen sind im vollen Gange. Vor dem Sommer wurde mit dem Triebwasserstollen begonnen – und seitdem hören und spüren die Anrainer in Habichen nicht nur die Sprengungen, sondern bemerken auch Veränderungen an den Häusern. Die Schäden und Risse wurden mittlerweile der Gemeinde Oetz gemeldet. Fünf bis sechs Hauseigentümer seien vorstellig geworden, „alles sehr unaufgeregt, wir haben das weitergeleitet“, betont er. „Die ausführende Firma hat einen Sachverständigen beauftragt, die Schäden zu begutachten“, teilte BM Falkner im September seinem Gemeinderat mit. Die betroffenen Anrainer warten nun auf das Ergebnis dieser Beweisaufnahmen und Untersuchungen.

Beinahe täglich werde gesprengt – einmal in der Früh, einmal am späteren Abend, erzählt ein Anrainer der TT. Er kann das nicht nur hören, sondern auch die Fenster geraten in Schwingungen. Ob seine Schäden mit den Detonationen zusammenhängen, will er nicht in den Raum stellen – aber der zeitliche Zusammenhang sei auffällig.