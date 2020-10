Bürgermeister Werner Kurz fühlte sich in der Ischgler Corona-Krise von der Politik nicht im Stich gelassen.

Innsbruck, Ischgl – Am vergangenen Montag wurde vom Vorsitzenden der Expertenkommission, dem ehemaligen Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofes, Ronald Rohrer, in Innsbruck der Bericht zu Ischgl präsentiert. Zum einen wurden darin fachliche Fehleinschätzungen kritisiert, andererseits, dass das Skigebiet, die Hotellerie sowie die Après-Ski-Bars im Paznaun zu spät geschlossen worden seien. Aus Sicht der Experten hätte der Skibetrieb bereits generell am 9. März eingestellt werden sollen.