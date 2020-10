Macron: Enthauptung bei Paris islamistischer Terroranschlag

Bei dem tödlichen Angriff auf einen Lehrer nahe Paris am Freitag handelt es sich nach Angaben von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron „eindeutig“ um einen „islamistischen Terroranschlag“. Dies sagte Macron am Freitagabend bei einem Besuch am Tatort in Conflans-Sainte-Honorine. Dort hatte zuvor ein Mann einen Geschichtslehrer enthauptet, der im Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt haben soll.