Vor dem Spiel beim KAC haben die Innsbrucker Haie Blut geleckt

Innsbruck – Nach vier Siegen in Serie gab Salzburg mit der Niederlage in der Tiwag-Arena und vor dem heutigen Spitzenspiel in Wien Platz eins in der ICE Hockey Liga ab. Bulls-Headcoach Matt McIlvane zeigte sich aber als fairer Verlierer und zog den Hut vor den Innsbruckern: „Sie waren die bissigere Mannschaft und haben uns teilweise entnervt. Die Haie haben ein Riesenspiel gemacht.“