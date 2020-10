Innsbruck – Patrick Schaber steht in seinem Würstelstand und ist ratlos. „Bei einem Anruf bei der Wirtschaftskammer haben sie mir gesagt, sie glauben eigentlich schon! Sie wissen es aber nicht!“ Am Montag startet in Tirol die Registrierungspflicht für Gäste in der Gastronomie. Doch für den Obsteiger Würstl-König ist unklar, ob er ebenfalls betroffen ist.