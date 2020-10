Ardern gewinnt Wahl in Neuseeland wohl haushoch

In Neuseeland hat die sozialdemokratische Labour Party von Ministerpräsidentin Jacinda Ardern die Parlamentswahl am Samstag ersten Ergebnissen zufolge haushoch gewonnen. Die 40-Jährige ist aller Voraussicht nach nicht mehr auf Regierungspartner angewiesen und könnte die von ihr versprochene Umgestaltung vorantreiben. Es wäre das erste Mal seit Jahrzehnten, dass in Neuseeland keine Koalition gebildet werden muss.

„Neuseeland hat der Labour Party die größte Unterstützung seit fast 50 Jahren gezeigt“, sagte Ardern. Ihre Partei habe das Mandat für eine zweite Regierungszeit gewonnen.

Nach Auszählung von rund 98 Prozent der Stimmen lag Labour mit 49 Prozent uneinholbar vor der konservativen National Party von Judith Collins. Auf diese entfielen nach Angaben der Wahlkommission rund 27 Prozent der Stimmen. Damit war Labour auf Kurs, 64 der insgesamt 120 Sitze im Parlament und damit die absolute Mehrheit zu erringen. Collins sagte, sie habe die Premierministerin angerufen und ihr zu einem „hervorragenden Ergebnis“ gratuliert.

Auch SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner gratulierte Ardern und ihrer Partei am Samstag via Twitter zu ihrem „Erdrutschsieg“. Die Ergebnisse der Wahl bestätigten nochmals „das Vertrauen der Menschen in Ihre Führung in diesen herausfordernden Zeiten“, so Rendi-Wagner, die der Premierministerin „viel Erfolg“ wünschte.

TT-ePaper testen und eine von 150 Jahres-Vignetten gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Die Wählerinnen und Wähler in Neuseeland würdigten Arderns strikten Umgang mit der Corona-Epidemie. Das Land mit seinen fünf Millionen Einwohnern ist im internationalen Vergleich kaum von der Seuche betroffen und verzeichnet bisher rund 1.500 Infektionen und 25 Todesfälle. Die Parlamentswahl selbst wurde im August wegen des Coronavirus um einen Monat verschoben. Mehr als die Hälfte der rund 3,5 Millionen Wahlberechtigten stimmte per Briefwahl ab.

Auch Arderns mitfühlende Reaktion auf Anschläge eines Rechtsextremisten auf zwei Moscheen im vergangenen Jahr in Christchurch sowie ihr Ausdruck der Solidarität mit den Hinterbliebenen und Opfern sowie generell mit den Muslimen im Land brachten ihr Pluspunkte bei der Bevölkerung ein. Auch international ist Ardern für ihren Kampf für soziale Gerechtigkeit und Frauenrechte bekannt.