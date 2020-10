Unverständnis in Tirol: ABC-Soldaten für Corona-Telefondienst abgezogen

Innsbruck – Wien sucht für das Contact-Tracing – das Erheben und Bearbeiten von Covid-19-Verdachtsfällen – 500 Langzeitarbeitslose für den Telefondienst. Auch in Kärnten unterstützen Langzeitarbeitslose das Contact-Tracing nach einer Einschulung durch die Gesundheitsbehörden.

In Tirol führen derzeit 240 Personen das Contact-Tracing durch. „Vielfach erfolgt der Personaleinsatz dafür innerhalb des Landes durch Personalumschichtungen“, sagt Bettina Sax von der Öffentlichkeitsarbeit des Landes. Im Verdachtsfall werden die Behörden vom „Team Epidemiologie“ unterstützt, in dem auch 70 Soldaten sitzen. 37 von ihnen sind hochspezialisierte Kräfte der ABC-Abwehrkompanie der 6. Gebirgsbrigade in Absam.