RB Leipzig nach 2:0 in Augsburg weiter an Tabellenspitze

RB Leipzig hat am Samstag die Tabellenführung in der deutschen Fußball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Die Sachsen gewannen auswärts gegen den FC Augsburg mit 2:0 und liegen damit je einen Punkt vor dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Die Münchner siegten bei Arminia Bielefeld 4:1, der BVB setzte sich bei TSG 1899 Hoffenheim mit 1:0 durch.

Das Duell zwischen dem SC Freiburg und Werder Bremen endete 1:1, der VfB Stuttgart gewann in Berlin gegen Hertha BSC mit 2:0 und Bayer Leverkusen behielt in Mainz mit 1:0 die Oberhand. Das Abendspiel zwischen Mönchengladbach und Wolfsburg brachte ein 1:1.

In Augsburg fuhr Leipzig verdientermaßen drei Punkte ein. Die Tore erzielten Angelino per Kopf nach Flanke von Dani Olmo (45.) und Yussuf Poulsen mit einem sehenswerten Volley (66.). Bei den Siegern fehlten die verletzten Marcel Sabitzer und Konrad Laimer, bei Augsburg war Michael Gregoritsch über die komplette Distanz auf dem Platz.

Bei den Bayern spielte David Alaba in der Innenverteidigung so wie Manuel Prietl auf der Gegenseite durch. Christian Gebauer absolvierte für den Aufsteiger sein erstes Bundesliga-Match von Beginn an, scheiterte in der 48. Minute mit einer guten Chance aus spitzem Winkel an Bayern-Goalie Manuel Neuer und wurde in der 70. Minute ausgewechselt.