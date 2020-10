Schweizer Caviezel führt in Sölden - Österreicher schwach

Der Schweizer Gino Caviezel führt beim Weltcup-Opening in Sölden nach Lauf eins des Herren-Riesentorlaufs 0,06 Sek. vor dem Slowenen Zan Kranjec sowie 0,10 vor Henrik Kristoffersen (NOR). Vorjahressieger Alexis Pinturault (+0,15) ist Vierter. Die Top-15 liegen innerhalb von 1,06 Sekunden. Ausgeschieden ist neben Weltcup-Gesamtsieger Aleksander Aamodt Kilde (NOR) auch der Österreicher Roland Leitinger. Marco Schwarz verpasste nach einem Fehler die Quali für das 30er-Finale.