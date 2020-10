Es brodelt: Aussprache in der ÖVP nach Sperrstunden-Affäre

Landtagspräsidentin Ledl-Rossmann entschuldigte sich für diesen dummen Fehler, der nicht passieren hätte dürfen. Am Montag soll es im Rahmen der Regierungsvorbesprechung am Nachmittag in der ÖVP eine Aussprache geben. Schließlich hagelt es anhaltend breite Kritik am Bild, das die Politik abgibt. „Ist echt der pure Wahnsinn. Der Bevölkerung wird alles verboten und selber sind sie um kein Haar besser“, heißt es etwa in Kommentaren auf tt.com. Sauer sind vor allem die Wirtschaftsvertreter in der Volkspartei, die seit Tagen gegen die Vorverlegung der Sperrstunde erfolglos ankämpfen. Was die Menschen im Land ebenfalls aufregt: dass während der Landtagssitzung Alkohol konsumiert wird. Die Sitzung am Donnerstag dauerte ja noch bis 23.30 Uhr. „Die sind nur mehr peinlich. Die haben auch während der Sitzung keinen Alkohol zu trinken“, macht eine Leserin ihrem Ärger über das Verhalten der Politiker-Riege Luft. Dafür muss sich heute die Landtagspräsidentin erklären. Und nicht nur für das.