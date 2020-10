Schüler gehen heute in Innsbruck auf die Straße, um zu demonstrieren, damit sie wieder in die Schule gehen dürfen.

Innsbruck – Am Montag wollen die Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Oberstufen und berufsbildenden höheren Schulen der Politik den Marsch blasen. Um 11 Uhr gehen die Schüler auf die Straße, um am Innsbrucker Landhausplatz zu demonstrieren, damit sie zumindest teilweise wieder in die Schule gehen können.