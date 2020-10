Trotz grandioser Siegesserie: Noch fällt in Schwaz das „M-Wort“ nicht

„Dass dem Balthi (6 Tore, Anm.) so eine Angriffsleistung gelingt, hätte er wohl selbst nicht geglaubt“, lachte Lintner. Mit dem Blick in den Rückspiegel gebührt natürlich auch Erfolgs-Coach Frank Bergemann Lob, denn vor allem Gespräche mit dem Deutschen hatten den 27-Jährigen einst vom Rücktritt vom Rücktritt überzeugt. Und mit Armin Hochleitner, der zuletzt ins Nationalteam einberufen wurde, eint ihn eine Tatsache: „Entscheidend ist, dass sie beide über viele Jahre Konsequenz an Tag gelegt haben. Armin hat unglaubliche Anlagen und hat lange mit sich selbst gehadert. Jetzt glaubt er mehr an sich“, weiß Lintner, dem ganz allgemein die Mentalität am Freitagabend gefiel: „Auch wenn wir ein bisschen gewackelt haben, waren wir nie mit der Situation ­überfordert.“