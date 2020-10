LASK-Gegner Tottenham verspielt vor EL-Duell 3:0-Führung

Tottenham hat sich vor dem Donnerstag-Heimduell mit dem LASK zum Start der Fußball-Europa-League einen Selbstfaller geleistet. Die „Spurs“ kamen im Heimspiel der 5. Runde der englischen Premier League gegen West Ham United trotz einer 3:0-Führung bis zur 82. Minute über ein 3:3-Remis nicht hinaus. Manuel Lanzini verhinderte den siebenten Sieg der Truppe von Coach Jose Mourinho in den jüngsten acht Pflichtspielen mit einem Weitschuss aus mehr als 20 Metern in der 94. Minute.

Son Heung-min traf für die Hausherren schon in der ersten Minute. Stürmerstar Harry Kane ließ nur wenige Zeit später einen Doppelpack (8., 16.) folgen. Beinahe wäre dem 27-jährigen Stürmer noch der Triplepack geglückt, in der 79. Minute rettete aber die Stange für die „Hammers“. Statt einen ungefährdeten Erfolg über die Zeit zu bringen, wurde es im Finish aber noch einmal turbulent. Fabian Balbuena (82.) gelang das 1:3, und ein unglückliches Kopfball-Eigentor von Davinson Sanchez (85.) bei einem Klärungsversuch brachte die Gäste noch näher an einen Punktgewinn heran. Diesen fixierte dann Lanzini quasi in der letzten Aktion der Partie sehenswert. Der Ball ging via Unterkante der Latte ins Eck.