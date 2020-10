Steelers und Titans in NFL weiter ungeschlagen

Die Pittsburgh Steelers um Quarterback-Altstar Ben Roethlisberger haben ihr Heimspiel gegen die Cleveland Browns deutlich gewonnen und ihren Status als ungeschlagenes Team in der National Football League verteidigt. Die Steelers bezwangen die Browns am Sonntag 38:7 und haben nun wie die Seattle Seahawks nach fünf Partien fünf Siege auf dem Konto.

Die Tennessee Titans verteidigten ihre weiße Weste mit einem 42:36 in der Verlängerung gegen die Houston Texans. Erst sieben Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit war den Titans der letzte Touchdown gelungen, durch den Extrapunkt schafften sie den Ausgleich und erzwangen die zusätzliche Spielzeit. Sie kommen in der NFL auf vier Siege in vier Spielen.