„The Trial of the Chicago 7“: Historischer Reim auf das Heute

Innsbruck – Sacha Baron Cohen hat dieser Tage gleich zwei schillernde Schauspielauftritte. Bevor er ab Freitag mit seinem „Borat“-Sequel im Finale des US-Präsidentschafts-Wahlkampfs provoziert, glänzt er in der Rolle des Politaktivisten Abbie Hoffman. Der stand Ende der 1960er-Jahre als einer der Angeklagten in „The Trial of the Chicago 7“ vor Gericht. Drehbuch-Meister und Regisseur Aaron Sorkin verfilmt diese ebenso unrühmliche wie brandaktuelle historische Episode als klassisches Gerichtsdrama, passend zur ähnlich aufgeheizten Stimmung in den USA des Jahres 2020.