Mehr als Erinnerungen an Fotograf Anton Christian

Die Faszination für das Morbide zeigt sich etwa in den Aufnahmen einer Puppe, die – wie die Schau logisch zeigt – als Motiv in der Malerei „Alte Frau mit Puppe“ (1983) weiter verarbeitet wird. In den großformatigen Collagen wird die Fotografie später gar bildprägend: Der Künstler verwendet Fotos als eigenständige Elemente – gleichwertig wie Text. In der Serie „Handschuhlandschaft“ werden sie übermalt, bei „Im Garten“ (2015) wird eine gemalte Figur auf Fotografie gebettet, in „Atem fühlen“ (2018/19) sind es lediglich fotografierte Schatten, Spiegelungen, die er auf den malerischen Untergrund appliziert.