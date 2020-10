Online-Gipfeltreffen der „Drei-Meere-Initiative“ in Tallinn

Der Ausbau der Verkehrs- und Energieinfrastruktur steht am Montag im Mittelpunkt eines von Estland ausgerichteten Online-Gipfels der Staaten der „Drei-Meere-Initiative“. Zu der 2015 von Polen und Kroatien ins Leben gerufenen Gruppe gehören zwölf EU-Staaten in Mittel- und Osteuropa zwischen Ostsee, Adria und Schwarzem Meer, darunter auch Österreich. Hauptpunkt der Agenda ist ein per Videokonferenz abgehaltenes Treffen der Staatsoberhäupter der zwölf Länder der Initiative.