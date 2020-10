Bautrupp erhöhte Sicherheit am Grenzgänger-Weg im Außerfern

Oberhalb des Schrecksees wurden die Wege hinüber zur Landsberger Hütte und zum Jubiläumsweg hergerichtet. Auch hier ging es zuvorderst um die Sicherheit in dem felsigen und teils auch ausgesetzten Gelände. Auf dem Jubiläumsweg selbst hatte der Grenzgänger-Bautrupp auch wieder an der berüchtigten Lärchwand zu tun, hier wurde die vor zwei Jahren geschaffene Seilkonstruktion neu verankert. „Diese Nacharbeiten waren für uns keine Überraschung, da die Lärchwand zu den Hängen gehört, in denen ständig Bewegung ist“, so Grenzgänger-Projektleiter Thilo Kreier.