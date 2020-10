NFL schaut bei Raiders genau hin: Schafft es der nächste Spieler in die Topliga?

Innsbruck – Der Sprung über den großen Teich von Footballer Sandro Platzgummer in die größte Sportliga der Welt, der NFL, ist eine Erfolgsgeschichte, die sich am besten wiederholen soll. Möglicherweise für den nächsten Swarco-Raiders-Spieler Tobias Bonatti. Dem Tiroler wurde am vergangenen Wochenende, neben anderen Talenten, im neuen Footballzentrum in Innsbruck auf die Beine geschaut. NFL-Scouts nützen die Zeit für regionale Sichtungen. Stimmen die Werte, wird man in die IMG Academy nach Florida eingeladen. Dort gilt es sich im Rahmen des letztjährigen International Player Pathway Programs zu beweisen. Und in die Fußstapfen von Platzgummer zu treten. Die Entscheidung, wie es für Bonatti und Co. weitergeht, könnte Ende des Jahres fallen. (suki)