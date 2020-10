Nur noch eine Bewerberin für Magistratsdirektor-Posten in Innsbruck

Die Talabfahrt auf der Nordkette war in den vergangenen Jahren offiziell gesperrt – genutzt wurde sie trotzdem intensiv. Für heuer zeichnet sich laut Stadt Innsbruck eine Einigung mit den Grundbesitzern ab.

Innsbruck – Im Innsbrucker Rathaus geht es wieder einmal rund. Nachdem die Favoritin des Bürgermeisters Georg Willi (Grüne) am Freitagabend ihre Bewerbung für den Spitzenjob in der Magistratsdirektion zurückgezogen hatte (die TT berichtete), machte am Wochenende ein weiterer Bewerber einen Rückzieher. Damit gibt es nur noch eine verbliebene Bewerberin. Eine externe Personalagentur hat unter den insgesamt neun Bewerbungen die drei qualifiziertesten – zwei Frauen und einen Mann – ausgewählt. Das Hearing hätte Anfang dieser Woche stattfinden sollen.