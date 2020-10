Das Achental von gestern im alten Sixenhof

Während sonst 5000 bis 7000 Besucher im Jahr gezählt werden, waren es heuer Corona-bedingt nur ein Drittel davon. Zwischen 17 und 20 standesamtliche Hochzeiten finden normalerweise pro Jahr am Hof statt, heuer waren es nur fünf. „Jetzt haben wir uns ans Umgestalten mancher Räume im Sinne einer thematischen Zusammenführung gemacht und so die Zeit genutzt“, stellt Waldhart fest. Das Corona-gebeutelte Museum hat aber eine Großinvestition zu stemmen: In den nächsten Jahren muss die 500 Quadratmeter große Dachfläche mit Lärchenschindeln neu gedeckt werden, was laut Fachleuten zwischen 70.000 bis 80.000 Euro kosten dürfte.