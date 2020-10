Osttiroler Sammler spendet Egger-Lienz-Werk für guten Zweck

„Das zu erreichen, ist mein Ziel“, sagt der Pensionist, der früher Touristiker und auch Bürgermeister seiner Heimatgemeinde war. „Die Spenden gehen an das Rote Kreuz, und zwar an die dortige Sozialstelle. Ein Komitee wird bestimmen, wie das Geld verteilt wird.“ Zum Zug kommen sollen in Not geratene Menschen in der Region.