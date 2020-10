Regierung verschärft Corona-Maßnahmen

Kurz nannte die Situation europaweit extrem herausfordernd. Zur Lage in Österreich sagte der Kanzler: „Wenn der Trend so weitergeht, haben wir 6.000 Neuinfektionen pro Tag im Dezember.“ Die nächste Monate würden ein „rot-weiß-roter Kraftakt“: „Je besser wir zusammenhalten, je besser jeder einzelne mitmacht, desto besser werden wir durch die Situation kommen“, betonte Kurz.

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Österreich 1.121 SARS-CoV-2-Neuinfektionen gemeldet. Ein großes Plus gab es bei Spitalspatienten. So waren am Montag knapp 800 Covid-19-Patienten im Krankenhaus, 145 Erkrankte benötigten intensivmedizinische Versorgung. Die Zahl der Toten stieg um elf auf 904.