Der neue VW-Caddy: Komfortabel und flexibel wie noch nie

Ende November will Volkswagen in Österreich die neue Caddy-Generation erstmals ausliefern.

Den Erfolgszahlen zum Trotz ist der Caddy gleichwohl in die Jahre gekommen, Design, Innenraumausstattung, Infotainment und Fahrwerksbeschaffung haben gegenüber einigen Rivalen an Boden verloren, wenngleich nicht an Beliebtheit. Auf diese kann Volkswagen weiterhin zählen, wenn in den nächsten Wochen der Caddy V erstmals auf dem heimischen Markt seine Präsenz zeigt. Den kastenartigen Auftritt behält er zwar bei, aber immerhin gibt es eine neue, modernere Frontansicht, eine zeitgemäß erscheinende Plattform in Gestalt des modularen Querbaukastens (MQB), eine deutliche Aufwertung bei der Innenraumqualität, ein Plus beim Raumangebot und einen Innovationsschub bei den Komfort- und Sicherheitssystemen.