Drei Topduelle in der Champions League und eine „Schnapszahl“ in Leipzig

Innsbruck –Wer bei der ganzen Corona-Thematik dennoch nicht die Lust auf Fußball verliert, kommt heute am ersten Spieltag am Bildschirm (Sky oder DAZN) mehrfach auf seine Kosten. Das Live-Erlebnis im Stadion ist ja kaum möglich. So steigt der Schlager zwischen Finalist Paris SG – in der französischen Hauptstadt herrscht derzeit eine nächtliche Ausgangssperre (von 21 bis 6 Uhr) – und Manchester United vor leeren Rängen. Der deutsche Tabellenführer und CL-Halbfinalist RB Leipzig hat das Zuschauerkontingent gegen Basaksehir (TUR) aufgrund des zu erwartenden Infektions-Index vorzeitig von 8500 auf die „Schnapszahl“ von 999 reduziert. Ein Blick auf den Rasen und drei Topduelle: