Teils virtueller Gipfel der Drei-Meere-Initiative in Tallin

Der bulgarische Präsident Rumen Radew erwartet früher oder später einen Beitritt von Griechenland und Zypern zu der Drei-Meere-Initiative. Das sagte er beim teils virtuellen Gipfel am Montag in Tallinn. Er übernahm gleichzeitig die Drei-Meere-Präsidentschaft von seiner estnischen Kollegin Kersti Kaljulaid. Der auf Infrastrukturausbau fokussierenden Initiative gehören derzeit zwölf EU-Staaten an. Bundespräsident Alexander Van der Bellen sandte eine Videobotschaft.