Ab Dienstag Gastro-Registrierungspflicht in Oberösterreich

In Oberösterreich ist ab Dienstag in der Gastronomie die Gästeregistrierung verpflichtend. Laut der entsprechenden Verordnung müssen Wirte Namen, Adresse und Telefonnummer ihrer Gäste sowie Datum, Uhrzeit und - wenn vorhanden - Tischnummer erfassen, vier Wochen lang aufbewahren und bei Bedarf den Behörden aushändigen. Nach sechs Wochen sind die Daten zu löschen. Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen treten zudem in Alters- und Pflegeheimen in Kraft.