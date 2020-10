„Die Welt ist so viel bunter, als ich gedacht habe“: Brille gibt Sehkraft wieder

In Afghanistan kennt man ein Sprichwort, das übersetzt so lautet: Über das Gehörte kannst du reden, über das Gesehene nicht. Rafi Rauzawi ist aus diesem Land nach Tirol gekommen und hat hier einen Moment erlebt, als er etwas gesehen hat, das ihn sprachlos machte. Seine Freundin Christina Neuner führte ihn an einem Herbsttag nahe ihres Wohnorts Telfs in die Natur, ließ ihn auf einen Stein niedersetzen und drückte ihm Luftballone ihn die Hand. Dann sollte er eine Sonnenbrille, zumindest sah diese so aus, aufsetzen. Er blickte durch die getönten Gläser und erkannte plötzlich: „Die Welt ist viel schöner und so viel bunter, als ich gedacht habe.“