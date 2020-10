Hang in Reith wird erst in mehreren Wochen wieder sicher sein

In dem „Becken“ unterhalb des Bereiches am Reither Kogel, wo sich am 13. Oktober mehrere hundert Kubikmeter Fels gelöst hatten und in Richtung Wohnhäuser donnerten, staut es sich. Ludwig Moser, Amtsleiter in Reith, berichtet von 1000 Kubikmetern Geröll, die sich hinter einem vorhandenen Schutzzaun gesammelt haben. „Die Lage ist sehr instabil“, fasst Moser zusammen.