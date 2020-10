Gaiskogelbahn neu im Kühtai um elf Millionen Euro

„Die neue Gaiskogelbahn ist eine weitere Investition in der Höhe von elf Millionen Euro in die Sicherheit und die Qualität des Skigebiets“, erklärt Philip Haslwanter, der Geschäftsführer der Bergbahnen Kühtai. „Wer von Innsbruck über das Sellraintal anreist, findet nun bereits vor dem Ortseingang einen vergrößerten Parkplatz und eine eigene Kassa sowie WCs an der neuen Talstation vor. Die Bahn bietet so den perfekten Einstieg ins Skigebiet und entlastet das Ortszentrum vom Autoverkehr“, streicht Haslwanter hervor.