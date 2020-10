Kitzbühel – Ein genaues Auge haben die Kitzbüheler auf das Alpenhotel am Schwarzsee. Das Gebäude wird derzeit saniert und vergrößert. Das Projekt des Zillertaler Unternehmers Schultz sorgt schon seit Monaten immer wieder für Gesprächsstoff in Kitzbühel. So auch wieder am Montagabend bei der Gemeinderatssitzung. „Ich habe gesehen, dass das Bistro komplett abgerissen wurde. Ich kann mich nicht erinnern, dass das jemals Thema war“, sagt Gemeinderat Manfred Filzer von der Liste Unabhängige Kitzbüheler. Er wollte dazu Aufklärung von Bürgermeister Klaus Winkler.