Handel warnt vor „Zwangs-Pfand“ auf Plastikflaschen

In Österreich fallen jährlich pro Person 42 Kilo Plastikmüll an. Das sei viel zu viel, seien sie mit Politik und Experten einig, betonen die Handelsvertreter. Leider werde die öffentliche Diskussion zuweilen stärker von ideologisch bestimmten Fake News als von Fakten bestimmt.

Die EU schreibt bis 2025 für Kunststoff-Getränkeflaschen eine verpflichtende Getrenntsammelquote von 77 Prozent vor, bis 2029 muss eine Getrenntsammelquote von 90 Prozent erreicht werden. In Österreich kommen jährlich 1,6 Mrd. Plastikflaschen in Umlauf, davon würden aktuell 70 Prozent gesammelt. In Tirol, Vorarlberg und im Burgenland sogar über 90 Prozent. In Wien sei es momentan aber nur ein Drittel der Plastikflaschen.