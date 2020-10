Neue Räumlichkeiten für Kinderambulanz des BKH Reutte

Ehenbichl – Eine Rundumerneuerung erfährt die Kinder- und Jugendambulanz des Bezirkskrankenhauses (BKH) Reutte diesen Monat. Seit 1. Oktober ist Christian Kerle neuer Kinder-Primar. Und seit gestern ist die Kinderärztliche Ordination auch nicht mehr im BKH, sondern, ebenso wie der Stützpunkt der ARA Flugrettung, im Haus der Gesundheit zu finden – Zufahrt über Parkplatz 3 neben dem Hubschrauberlandeplatz. Größere und hellere Räumlichkeiten mit einem großzügig angelegten Wartebereich rücken die jungen Patienten sowie ihre Familien noch stärker in den Mittelpunkt. „Die Kinder und Eltern sollen sich bei uns so wohlfühlen, dass sie gerne zu uns kommen. Dazu gehören neben der medizinischen Expertise und viel Service auch eine kindgerechte Betreuung und Ausstattung“, so Kerle.