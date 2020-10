Mühle Ritzenried im Pitztal: Pilzbefall kostet 250.000 Euro

Im heurigen Sommer (hier im August) wurde mit den umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Ritzenrieder Mühle begonnen.

Jerzens – Sie ist neben dem Steinbockzentrum in St. Leonhard eines der Leuchtturmprojekte des Pitztales: die Sanierung und Revitalisierung der Mühle Ritzenried. 880.000 Euro wurden insgesamt für die notwendigen Maßnahmen veranschlagt. Und wie von Bürgermeister Karl Raich befürchtet, werden die Kosten höher: Aufgrund eines Mauerschwammes müssen große Wandteile ausgetauscht werden, was wiederum an die 250.000 Euro Mehrkosten verursacht.