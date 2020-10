Langkampfens „DNA“ nimmt neue Form an

4000 Menschen leben in Langkampfen – verteilt auf fünf weitläufige Ortsteile. Ein richtiges Zentrum gibt es nicht. Der Wunsch nach mehr Zusammenhalt kristallisierte sich schnell heraus, von den Vereinen bis hin zu den Senioren. So berichtete es Bürgermeister Andreas Ehrenstrasser. „Es gibt nur sehr wenige Gemeinden in Tirol, in denen der Tourismus kaum eine Rolle spielt“, meinte Ehren­strasser – Langkampfen gehöre dazu. Hier sei es das moderne Industriegebiet, das Standorte von Wirtschaftsgrößen wie Novartis oder Stiehl beheimatet, das im Gegensatz zur Tiroler Bodenständigkeit sowie den grünen Wiesen, Wäldern und Bergen stünde.