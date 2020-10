Aktionen statt Büro: Die SPÖ verlässt Imst

Das Bezirksbüro der SPÖ in Imst macht bereits jetzt einen verlassenen Eindruck: Per Monatsende wird aus dem Eindruck Realität.

Imst – „Die SPÖ im Bezirk Imst will künftig mobiler werden. Wir möchten den direkten Kontakt mit den Bürgern vor Ort, in den 24 Gemeinden des Bezirkes, suchen, aber auch die zunehmenden digitalen Möglichkeiten für unsere politische Arbeit nutzen“, erklärt SP-Bezirksvorsitzender Süleyman Kilic. Im Zentrum sollen künftig „politische Aktionen aller Art – aber immer bürgernah und originell“ – stehen. Dafür verzichten die Roten künftig auf ihren Stützpunkt in Imst.