Nach Tiroler Bildungsgipfel: Kleine Zugeständnisse im Oberstufen-Lockdown

Noch am Montag demonstrierten verärgerte Schüler, Lehrer und Eltern gegen den Heimunterricht für die Oberstufe in vielen Tiroler Bezirken.

Innsbruck – Der De-facto-Lockdown für die Oberstufenschüler samt Heimunterricht in den Bezirken Landeck, Imst, Innsbruck-Land, Innsbruck, Schwaz und Kufstein hat Brisanz. Der Unmut unter Schülern, Eltern wie Lehrern ist groß. Am Montag demonstrierten Schüler am Landhausplatz für ihr Recht auf Vor-Ort-Schule.