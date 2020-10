Kultur-Absagen - Weihnachten ohne „Christmas in Vienna“

Das traditionelle Weihnachtskonzert „Christmas in Vienna“ entfällt heuer aufgrund der Coronapandemie. „Es wäre unverantwortlich in dieser Zeit, die Künstler einem derartigen Risiko auszusetzen“, so Produzent Peter Schilling. Stattdessen gibt es ein TV Special am 21. Dezember um 22.30 Uhr in ORF 2 bzw. am 24. Dezember im Vorabendprogramm von ARTE. 2021 soll das Event dann wieder stattfinden, erworbene Karten für 2020 bleiben gültig.