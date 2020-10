Erstes Maria Theresa-Denkmal in Tschechien errichtet

Das erste Denkmal der österreichischen Kaiserin Maria Theresia (1717 - 1780) in Tschechien ist am Dienstag in Prag errichtet worden. Die 5,5 Meter hohe Statue wurde in einem nach der Kaiserin benannten Park im sechsten Prager Stadtbezirk enthüllt. Als Datum der Enthüllung des Denkmals wurde bewusst der 20. Oktober gewählt - an jenem Tag wurde Maria Theresia 1740 Erzherzogin von Österreich. 1743 ließ sich Maria Theresia zur böhmischen Königin krönen.