Unfälle an Bahnanlagen: Die unterschätzte Gefahr am Gleis

Die Missachtung einer geschlossenen Schranke kann fatale Folgen haben – immer wieder kommt es dabei zu tragischen Unfällen. (Symbolfoto) © OEBB

Innsbruck, Landshut – Ein tragischer Zugunfall bei Landshut in Niederbayern hat vergangene Woche für Entsetzen in Deutschland gesorgt. Um einen im Bahnhof Bruckberg stehenden Zug zu erwischen, überquerte ein Brüderpaar (13 und 17 Jahre) am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr einen Bahnübergang trotz geschlossener Schranken. Dabei wurden die beiden von einem durchfahrenden Regionalzug in voller Fahrt erfasst und tödlich verletzt. Zahlreiche Augenzeugen, darunter mehrere Schüler, hatten den Unfall beobachtet. Die Fahrgäste wurden ebenso wie die Angehörigen von Kriseninterventionsteams vor Ort betreut.

Dass Unfälle wie jener in Bayern auch in Österreich immer wieder passieren, zeigt ein Blick auf die Statistik. Laut ÖBB sind im Vorjahr in Österreich zwölf Menschen wegen unüberlegten Handelns und Leichtsinns an Gleisanlagen zum Teil schwer verunglückt, einige leider auch tödlich. Dazu kommen noch 63 Unfälle mit Verletzungen an Eisenbahnkreuzungen, die in zehn Fällen tödlich endeten.

In Tirol waren bei den ÖBB im Vorjahr wegen unerlaubten Bewegens in Gleisanlagen zwei Schwerverletzte zu beklagen. Dazu kommen im Bundesland Tirol noch fünf Unfälle an Eisenbahnkreuzungen, bei denen es zum Glück weder Tote noch Verletzte gegeben hat. Besonders Jugendliche und junge Erwachsene begeben sich häufig aus Unwissenheit und Leichtsinn in Lebensgefahr, heißt es dazu seitens der ÖBB.

„Neben Investitionen in technische Sicherungsanlagen ist uns daher die Bewusstseinsbildung gerade bei Schülerinnen und Schülern ein großes Anliegen“, sagt ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair. „Sie werden oft beim Wechsel in höhere Schulen zum ersten Mal zu regelmäßigen Bahnfahrern. Gleichzeitig sind sie wichtige Multiplikatoren unserer Sicherheitsbotschaften bei Familie und Freunden.“

TT-ePaper testen und eine von 150 Jahres-Vignetten gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent