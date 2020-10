Was soll auf dem Mittagstisch landen? Fleisch aus konventionellen Putenbetrieben ...

Wien – Die Vorstellung, in einem überfüllten Aufzug auszuharren, mag viele abschrecken. Die Enge, der rempelnde Unbekannte zur Rechten, der nach Schweiß müffelnde zur Linken, Schulter an Schulter. Doch nach wenigen Minuten ist die Situation ausgestanden. Für Menschen jedenfalls. „Die Haltungsstandards für Puten hingegen besagen, dass die Tiere eingepfercht werden dürfen. Diese Enge stresst und ängstigt sie so sehr, dass sie aufeinander einpicken“, sagt Sarah Wiener. Die Fernsehköchin hält dieses System für krank: „Man könnte meinen, dass die Reaktion der Politik darauf ist, ihnen mehr Platz zu gönnen, um dem Picken vorzubeugen. Stattdessen werden Puten Teile des Schnabels abgeschnitten.